شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات.. تحالف تاريخى فى مواجهة الأزمات.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مصر والإمارات.. تحالف تاريخى فى مواجهة الأزمات.. زيارة الشيخ محمد بن زايد هى الثالثة منذ توليه رئاسة الإمارات وتشير إلى دور مصر المحورى.. تأتى تتويجا لعلاقات أخوية واستراتيجية وتحركات مصرية إماراتية مكثفة للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط.

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