شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى تضرر سقف بهو المتحف المصرى الكبير نتيجة سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، ما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، ما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو، مُشددةً على أن سقف بهو المتحف المصري الكبير سليم وآمن تماماً ولا تصيبه الأمطار بأي أضرار.

وأشارت إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو يأتي نظراً للتصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح للبهو، مُوضحةً أن سقوط الأمطار أمر طبيعي ومتوقع ومدروس أثناء تصميم وتنفيذ المتحف، ولا يُمثل أي خطورة، حيث تحتوي منطقة البهو والمتحف على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار، وليس هناك أي خلل في تنفيذ هذا التصميم أو إنشاء المتحف، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.