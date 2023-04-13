شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إماراتى: نرغب بزيادة استثمارتنا بمصر لـ28 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، إن الإمارات الأولى عربيًا من حيث الاستثمارات فى مصر وهى في تزايد متواصل، فضلا عن رغبة متواصلة من البلدين لزيادة الاستثمارات الإماراتية لتصل بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 28 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2020 بمعدل نمو 40% .

وأوضح الجروان - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم /الخميس/ - أن بلاده تستهدف أن تصل الاستثمارات في مصر إلى 35 مليار دولار خلال العقد القادم في قطاعات السياحة والتعليم والخدمات اللوجيستية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والمتجددة والطيران والصناعات الدوائية والنقل، مشيرا إلى أن السوق المصرية تحتضن نحو 3 آلاف شركة إماراتية تعمل في العديد من القطاعات ولاسيما الاتصالات والبناء والتشييد والمدن الذكية وتجارة التجزئة والنفط والغاز، والموانئ والزراعة، والفنادق، والخدمات، وغيرها.



وأكد الجروان، أن مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات تاريخية، وأن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطورا كبيرًا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية تعد انعكاسا قويا لمتانة العلاقات وطموحات قيادة البلدين الشقيقين حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح.