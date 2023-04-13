شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: يجب إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للقيام بواجبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية المصرى، سامح شكري، إنه يجب إتاحة الفرصة للسلطة الفلسطينية للقيام بواجبها.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية التركى، مولود تشاووش أوغلو، بثته قناة إكسترا نيوز، أنه يجب احترام حرية العبادة والوضع القائم في المسجد الأقصى.

وتابع سامح شكرى :"بحثنا القضية الفلسطينية والعمل ضمن منظمة التعاون الإسلامي"، موضحا أن تسارع وتيرة اللقاءات يعكس وجود إرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات المصرية التركية في المجالات كافة.

فيما قال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إن استقرار المنطقة مهم جدا، متابعا :"نقدر دور مصر في المنطقة وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".