شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التركى: نسعى لزيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 15 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، إن بلاده ستحفز الشركات التركية لزيادة استثماراتها فى مصر وخاصة شركات السياحة.

وأضاف وزير الخارجية التركى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، عرضته قناة إكسترا نيوز: "نسعى لزيادة التبادل التجارى مع مصر إلى 15 مليار دولار".

وتابع تشاووش أوغلو: "سننوع علاقاتنا مع مصر فى مجال الطاقة، ونريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر لا سيما الاقتصادية".

وأوضح وزير الخارجية التركى، أن التعاون بين مصر وتركيا مهم لمصلحة المنطقة وهناك توافق بين البلدين في العديد من القضايا.