شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التابعة للوزارة.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والسعى لتنفيذ العديد من المشروعات القومية فى هذا القطاع المهم، وذلك بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلاله.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، الإجراءات التنفيذية لإقامة معهد القلب القومى الجديد بمدينة الشروق، موضحًا أنه تم الانتهاء من البرنامج الوظيفى له، وجارى إعداد المقترح التصميمى من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

وأوضح وزير الصحة أننا نستهدف من خلال إقامة معهد القلب القومى الجديد، إقامة صرح طبى بمواصفات عالمية، يضم تخصصات جديدة فى مجال القلب والأوعية الدموية، ويسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المطردة فى مرضى القلب، مضيفًا أن المعهد الجديد سيتضمن إقامة مركز تدريبى كبير فى مجال القلب والأوعية الدموية، فضلا عن العمل على اعتماد المعهد كمركز بحثى بمواصفات عالمية، كما أنه سيكون للمعهد دور كبير فى تنشيط حركة السياحة العلاجية.

وانتقل وزير الصحة خلال الاجتماع للحديث عن المقترح الخاص بإقامة المدينة الطبية للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين، موضحًا أن المقترح يتضمن إقامة المدينة على مساحة 50 فدانا، بإجمالى عدد أسرة يصل إلى أكثر من 900 سرير.

كما استعرض وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذى لمشروع مدينة النيل الطبية "تطوير مدينة معهد ناصر الطبية"، موضحا أنه من المستهدف بانتهاء أعمال التطوير ارتفاع القدرة الاستيعابية لمعهد ناصر، والمساهمة فى تقديم المزيد من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى مختلف التخصصات.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى المشروع المقترح الخاص بالشبكة المصرية القومية للأشعة، مستعرضًا أنماط التصميمات الداخلية المقترحة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد العروض الفنية الخاصة بالمشروع.

وتناول الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذى للمشروع المقترح للإدارة المركزية للمعامل الجديدة، موضحًا أنه يتكون من 6 مبان على مساحة ما يقرب من 34 ألف م2.

وسرد الوزير خلال الاجتماع عدة مقترحات لمشروع إقامة نموذج نمطى اقتصادى لمستشفى بسعة 200 سرير، موضحًا أن البرنامج الوظيفى للمستشفى يتضمن عددا من الأقسام منها، الرعاية المركزة، وقسم المبتسرين، والمعامل، والأشعة، والغسيل الكلوى، وبنك الدم، والعمليات، والعيادات، وغير ذلك مما يتعلق بالخدمات الأخرى بالمستشفى.

كما استعرض الوزير المقترحات الخاصة بمشروع إقامة نموذج نمطى اقتصادى لمستشفى 80 سريرا، وما سوف تتضمنه من برنامج وظيفى، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لتطوير مستشفى هليوبوليس، والمستشفى القبطي.