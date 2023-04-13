شكرا لقرائتكم خبر عن البسكويت بـ100 جنيه.. أماكن بيع منتجات التعليم الفندفى بالجيزة من كعك العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أماكن بيع منتجات طلاب مدارس التعليم الفندقي من مستلزمات عيد الفطر من الكعك والبسكويت، مؤكدة أن عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف تمت تحت إشراف طبي كامل بوجود أمهر الشيفات وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير المديرية.

وأشارت إلى أن تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية الدقة، تم طرح الكعك والبسكويت بسعر 100 جنيها للكيلو الواحد، والغريبة والبيتي فور بسعر 110 جنيهات للكيلو الواحد، منوهة إلى أن مواعيد عمل المنافذ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصراً.

وأوضحت المديرية أماكن بيع كعك وبسكويت العيد على النحو التالي:

1) منفذ بيع المديرية:

ديوان المديرية 1شارع البساتين من شارع الجامعة الجيزة.

2) منفذ بيع إدارة شمال الجيزة التعليمية:

سوق إمبابة الرئيسي.

3) منفذ بيع ادارة العمرانية:

مدرسة الجيزة الزراعية أمام ناحية سنتر الطالبية–هرم.

4) منفذ بيع إدارة الهرم:

مبنى إدارة الهرم التعليمية، شارع حسن محمد - شارع فیصل.

5) منفذ بيع أكتوبر:

إدارة 6 أكتوبر التعليمية– الحي السادس - إدارة المرور.