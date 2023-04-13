شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بخميس العهد ضمن أسبوع الآلام.. تعرف على أحداثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بذكرى خميس العهد والذى يأتى بعد 3 أيام البصخة فى أسبوع الآلام، وقبل الجمعة العظيمة وعيد القيامة وشم النسيم.

وخلال السطور التالية نوضح أبرز أحداث يوم خميس العهد:

قال السيد المسيح لأحد تلاميذه خلال العشاء الأخير أن من ضمن الحضور سيسلمه فحزنوا كثيرا وعندما كان يناول السيد المسيح الخبز لتلاميذه كان من بينهم يهوذا الذى سلمه بعد ذلك.

وقال فى حديثه لتلاميذه "كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد"، وذلك في إشارة إلى يهوذا للتراجع عن موقفه فسأله يهوذا هل أنا يا سيدى فرد عليه يسوع "أنت قلت" ومع ذلك لم يشك فيه أحد من التلاميذ واستبعدوا الفكرة عن يهوذا.

ذكرى العشاء الأخير

وجاء فى الكتاب المقدس أنه يوم قدّم فيه السيد المسيح جسده الحامل الحياة الأبدية وقوة القيامة لتلاميذه "أنا هو خبز الحياة - هذا هو الخبز النازل من السماء لكى يأكل منه الإنسان ولا يموت - أنا هو الخبز الحى الذى نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد - والخبز الذي أنا أعطى هو جسدى الذى أبذله من أجل حياة العالم" "مَنْ يأكل جسدى ويشرب دمى فله الحياة الأبدية وأنا أقيمه فى اليوم الأخير لأن جسدى مأكل حق ودمى مشرب حق... من يأكلنى يحيا بى".