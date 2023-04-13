شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر يعلن قرب الانتهاء من مشروع الإسكان بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال عبد الحي عميد كلية الزراعة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر قرب الانتهاء من مشروع الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنًا عن طرح 2 مول تجاري للاستثمار.

وأوضح أن المشروع الإسكاني يتكون من 89 عمارة و62 فيلا وكل عمارة بها 8 أدوار بإجمالي 2781 وحدة سكنية، بمكان متميز بمنطقة b2 r7 على مساحة 68 فدانا ملاصق للجامعة البريطانية، وقريب من مقر الرئاسة وحي الوزارات ومطار العاصمة ومدينة الثقافة والفنون، والكاتدرائية الجديدة.

وأضاف أن المشروع خدمي متكامل به مسجد كبير على مساحة ثلاثة آلاف متر، ونادى اجتماعى رياضى (2 حمام سباحة وملعبين متعددين الأغراض، ومبنى متعدد الأغراض للمناسبات المختلفة، قاعات احتفالات)، وحضانة للأطفال

وأشار إلى أنه سيتم طرح 2 مول تجاري للاستثمار يقعان بواجهتين متميزتين أحدهما (جولدن سنتر) على طريق رئيسي بعرض 60 مترا ملاصق للجامعة البريطانية، وعلى بعد 400 متر من محطة القطار الكهربائى.

والآخر (ستاو ستريب مول) على طريق رئيسي بعرض 90 متر، وهو شريان رئيسي لحي R7، وأنه يمكن للراغبين في الاستثمار التقدم لحجز الأنشطة التجارية من محلات وعيادات خلال هذا الأسبوع عبر واتس النادي رقم 01016181479، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد إعلان عقد المزاد العلني للمولات بعد حصر أسماء الحاجزين.

واستكمل د. عبدالحي أن المشروع مقام على أرض تملكها جمعية نادي أعضاء هيئة التدريس برئاسة فضيلة الدكتور حسين عويضة رئيس مجلس الإدارة، بإشراف هندسي من أساتذة كلية الهندسة، وأن للنادي مشروعات سبق تسليمها منذ 12 عامًا في القاهرة الجديدة بعدد 1500وحدة سكنية ، والشروق بعدد 500 وحدة سكنية، وكذلك بمدينة السادس من أكتوبر