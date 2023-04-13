شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوسع فى التبادل التجارى مع الدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية، وذلك فى اجتماع عقده اليوم الخميس، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الأفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، بما يحقق فائدة الطرفين.

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترحات الجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء، لاسيما في قارة أفريقيا.

من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الحرص على تبني كافة الآليات التي تسهم في تطوير ودفع حركة التجارة بين مصر والعديد من البلدان، مشيراً إلى أنه جار التنسيق مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لاستضافة القاهرة للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد الوزير أن هذه الاستضافة تعكس التقدير لمصر كدولة رائدة في القارة الأفريقية، فضلاً عن امتلاكها للبنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم، مشيراً إلى أن مسئولي البنك أكدوا استعداد رعاة المعرض لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر في سبيل تيسير استضافتها لهذا الحدث.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعتبر من أبرز الفعاليات التي تشهد مشاركة مكثفة من الدول الأفريقية، ويشارك فيه عادة وزراء التجارة الأفارقة، كما يشهد مشاركة عدد من الرؤساء وقادة الدول الأفريقية، فضلاً عن كونه المحفل الأفريقي الأهم للشركات الأفريقية لإبرام صفقات تجارية فيما بينها، مشيراً إلى أنه سبق لمصر تنظيم النسخة الأولى لمعرض التجارة البينية الأفريقي عام 2018، والذي شهد نجاحاً كبيراً، ونظمت جنوب أفريقيا النسخة الأخيرة خلال عام 2021 بمشاركة 42 شركة مصرية.

كما اعتبر الوزير أن استضافة مصر للمعرض تمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها واستعراض القدرات التصنيعية المصرية خلال هذا الحدث الهام، بما يؤدى لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة الصادرات إلى الدول الأفريقية.