شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تشارك فى التدريب البحرى الدولى المشترك (IMX/CE23) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت عناصر من القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية المصرية فى فعاليات التدريب البحرى الدولى المشترك (IMX/CE 23) والذى استمر على مدار ثلاث أسابيع بدولتى البحرين والأردن.

وشارك فى التدريب ما يقرب من (7000) فرد و(35) قطعة بحرية و(30) منظومة مسيرات آلية من (50) دولة مختلفة منها الولايات المتحدة الأمريكية ، والمملكة المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، ومملكة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات العملياتية فى مجال الأمن البحرى ، وإيجاد حلول دولية للحفاظ على حرية حركة الملاحة والتجارة الدولية ، ودعم العلاقات العسكرية مع الدول المشاركة ، ودعم جهود الإستقرار الإقليمى بالمنطقة ضد أى تهديدات ، وبناء الموائمة والتجانس مع الدول المشاركة لحماية القوانين واللوائح الدولية.

وتضمن التدريب حق الزيارة والتفتيش على السفن المشتبه بها، والتدريب على منظومات المسيرات البحرية الموجهة عن بعد ، وتولت مصر مركز القيادة والسيطرة البحرى بدولة البحرين أثناء تنفيذ التدريب.

يأتى التدريب تأكيداً على الشراكة الإستراتيجية ودعم العلاقات العسكرية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة.