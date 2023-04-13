شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: طرح منتجات "كعك العيد" بتخفيضات تصل لـ25% بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات كعك عيد الفطر المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.
وفى تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية الى ان التخفيضات تصل إلي 25% مع توفير كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ 150 جنيها.
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا ،كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز يضخون كميات كبيرة من منتجات كعك العيد بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بنفس التخفيضات التي تصل إلى 25%.