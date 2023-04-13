شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدّق على تعديل اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لـ6 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم 1 للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018. وتضمن التعديل، تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار أمريكى بدلًا من 3 مليارات دولار أمريكى، الموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022.