شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن:مشروعات لدعم وتأهيل ذوى الإعاقة فى 15 جامعة ومعهد بـ 23 محافظة. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" اجتماعه الدورى، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم استعراض الأنشطة والإنجازات التى قام بها الصندوق، والمشروعات التى تم تمويلها، والموقف المالى للمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات الاستراتيجية للصندوق فى الفترة المقبلة.

وقد قام أعضاء المجلس بمناقشة القوائم المالية واعتماد التقرير السنوى لمجلس الإدارة للعام المالى المنتهى فى آخر شهر ديسمبر 2022، كما قام مدير الاستثمار بعرض تقرير الالتزام عن نفس الفترة طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك اتساقاً مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشرة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق أن قضية الأشخاص ذوى الإعاقة تأتى على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعى، وأن نشأة الصندوق جاءت تفعيلاً لما وجه به السيد رئيس الجمهورية من تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة فى دعم وتأهيل ودمج الاشخاص ذوى الإعاقة، وبناءً عليه، حرص بنك ناصر الاجتماعى على تأسيس أول صندوق استثمار خيرى فى مصر تحت اسم صندوق «عطاء».

وساهم فى إطلاق الصندوق عدة جهات وطنية وهى صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس وتديره شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول وتوجه عوائده لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة مجالات التعليم والتمكين الاقتصادى والتأهيل وغيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت القباج أن الصندوق قد شارك في العام الماضي في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم لتوفير الاتاحة والدمج المجتمعي، التكنولوجيا المساعدة، التأهيل والتمكين الاقتصادي.

واختتم المجلس فعالياته بمناقشة فرص تمويل مشروعات جديدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.

وجدير بالذكر أن الصندوق، منذ إطلاقه، قد قام بدعم مشروعات تشمل أنواع الإعاقات المختلفة، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات فى 23 محافظة حتى تاريخه، بالإضافة إلى دعم طلاب جامعيين فى 15 جامعة ومعهد حكومى.