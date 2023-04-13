شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ رئيس مركز المناخ: الطقس مناسب لظهور وانتشار بعض آفات وأمراض التقلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أن اليوم تستمر سيطرة الكتلة الباردة ليلاً مع تذبذبات حرارية عالية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة شمالاً حتى القاهرة وشمال الصعيد وحار جنوباً نهاراً ، و طقس بارد ليلاً على كافة الانحاء مع تضاءل فرصة سقوط الامطار ونشاط قوي للرياح على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد "حتى بني سويف " و تشكل الشبورة المائية على الساحل الشمالي والصحراء الغربية.

وأضاف فهيم أن معاناة أشجار الفاكهة الصيفية "مانجو ، برتقال ، زيتون ، كمثرى ، برقوق ، مشمش ، خوخ ، نخيل " مستمرة في تأخر العقد أو زيادة تساقط العقد الصغير مع زيادة معدلات التنفيل في الخضر الصيفية "بطيخ ، كنتالوب ، شمام ، طماطم ".

وأوضح أن الفاصوليا الصيفي المتأخرة تحتاج معاملة خاصة وكذلك الخضر الصيفية حديثة الشتل أو الزراعة كما أن معدلات انبات ونمو ضعيفة للمحاصيل الصيفية "ذرة ، فول صويا ، عباد شمس ، سمسم ، فول سوداني ، بطيخ لب "مع مشكلة في اكتمال الحبوب في المحاصيل الطبية العطرية "كمون ، يانسون، كسبرة ، شمر ، كراوية ".

وأكد فهيم أن الطقس مناسب جدا لظهور وانتشار بعض آفات وأمراض التقلبات "دودة براعم الزيتون ، دودة عناقيد العنب الجيل الاول ، المن والتربس ، الندوات والتبقعات واهمهم البياض الدقيقي والانثراكنوز في المانجو والندوة المبكرة في البطاطس والطماطم ".

وينصح فهيم المزارعين بعدم رى القمح "المتأخر" اليوم لوجود رياح نشطة طوال اليوم خصوصا الفترة ما بعد الظهر على مناطق الوجه البحرى، ويمكن اجراء الري للقمح في وجه قبلي والصعيد ويجب تقليب القمح اللى نزل عليه مطر لضمان جفافه قبل الدراس وفى حالة كان عمر القمح 135 يوم وحدث له رقاد لن تحدث مشكلة الا اثناء الضم ، و الرش ضد البياض الزغبي "الترابة السودا" على البصل "بليز - اكواجين برو - كيرزت ار - كابريو ديو - اوكسانيل 40 "

و لتقليل اضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة وخاصة المانجو والعنب والزيتون والرمان يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات واضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون او البورون مولبيديوم و البدأ فى اجراءات الحد من ظاهرة التنفيل على الطماطم والكنتالوب والبطيخ والباذنجان والخيار و الرش ضد المن والتربس على البطاطس والفاصوليا والطماطم "المكشوف" "موسبيلان - ادمير - ادميرال - كلورز - لمبادا - افنت - بيليو " و الرش ضد العنكبوت او الحلم الايروفيدي في الفلفل والباذنجان والبامية والقطن والفراولة والزيتون .. (ابامكتين 5.6% + زيت معدني صيفي - ابالون 1.8% EC كراتر 3.37% EC - سولفان 70% SC - شالنجر 36%SC - ميكرو نايت 80% WB - اورتس سوبر 5% EC، و ضرورة فحص الطماطم جيدا لبداية انتشار البياض الدقيقي على الزراعات وخاصة بعض موجة الامطار "اسكور - فلنت - بايفيدن ".

وينصح بالبدء فى تجهيز الارض لزراعة الفول السوداني - السمسم - عباد الشمس - فول الصويا - الذرة - الارز ، و اجراءات التحجيم فى البطاطس والبصل والثوم "المتأخر" وكذلك صب المادة الجافة في حبوب القمح والكمون واليانسون والحمص والحلبة ، و مكافحة مرض التبقع البني في البطاطس وهو مرض متسع هذا الموسم وهو متسبب عن فطر الترناريا الترناتا وهو من الفطريات الجرحية ورغم أنه ضعيف إلا أنه من المهم الرش اليوم "كيرزت ار - بوليرام دي اف - دل كب - اميستار توب - داكونيل "