رئيس هيئة قضايا الدولة يهنىء البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة المجيد

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسمها، مضيفا:" سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته وجميع الإخوة الأقباط ومصرنا الحبيبة بالخير والسعادة والمحبة والوئام والرخاء والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وكل عام أنتم بخير ."

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012