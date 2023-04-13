شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع": المرور على "الممارسات" للتأكد من تجديدها للحفاظ على حق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء ، أنه فى إطار التعاون بين الشركة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحرصها الدائم على معاونة قطاع الكهرباء فى رفع نسب التحصيل وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية تم تكليف الشركة بالمرور على الممارسات بإحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى.

و قالت الشركة في بيان لها اليوم ، أنه هذا التكليف يستهدف الحفاظ على حق الدولة فى الحصول على مستحقاتها من خلال المرور على الممارسات لتسجيلها والتأكد من تجديدها تمهيدا لتسجيلها على تطبيق للممارسات للمراجعه الشهرية على ان يتم تقييم التجربة بعد شهرين لتحديد مدى الاستفادة منها لتعميمها بجميع شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

وناشدت شركة شعاع للخدمات العامة جميع المشتركين ضرورة التأكد من هوية القارئ عن طريق تحقيق الشخصية الخاص بالشركة قبل ادخاله لأخذ صورة العداد الخاص به حرصا على مصلحة المشترك وعند وجود أى شكوى من القارئ أو القراءات او وجود مقترحات يرجى التواصل على رقم 01120313831 عن طريق الاتصال التليفونى أو تطبيق الواتس أب.