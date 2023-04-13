شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة: مستمرون فى ملاحقة سارقى التيار خلال "رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن جميع الإدارات التابعة للشركة مستمرة في حمالات ضبط سرقات التيار الكهربائى و رفع نسب التحصيل بالشركة خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة.

وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية ويتم حلها فى اسرع وقت وبشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى ، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.

وتابع عفيفى، أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين و سارقي التيار الكهربائي و تطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة ان يكون إيجابياً و يسرع بالابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على الشبكة.

