شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقى الملحق العمالى السعودى استعدادا لإطلاق حملة توعية للمصريين العاملين بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، لبحث إطلاق حملة توعية موسعة بإسم "اعرف حقك واطمن" تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة، في إطار دور وزارة الهجرة لرعاية المصريين بالخارج وفي إطار تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، وتفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية ووزارة الموارد البشرية بالمملكة، شارك في الاجتماع السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، السيد عماد سوريال مساعد الوزيرة للشئون المالية، وفريق عمل الوزارة.

من جانبها، استهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالملحق العمالي السعودي، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية الثنائية بين البلدين، ما يفسر وجود أكبر جالية من المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل خارج الأراضي المصرية، ويؤكد على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين واللذين تربطهما أواصر الأخوة والمصير المشترك.

وأكدت وزيرة الهجرة حرصها على تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات والتغلب على أي تحديات قد تجابه المصريين المقيمين بالمملكة، مشيرة لأهمية إطلاق حملة توعية مشتركة تستهدف التعريف بكافة القوانين لحماية حقوق الفرد وكذا اطلاعه علي واجباته التي تحددها القوانين المنظمة، موجهة بأهمية استخدام لغة مبسطة ورسوم متحركة حتى تصل هذه الحملة لكافة الشرائح المستهدفة على اختلاف ثقافاتهم ومستواهم، بما يضمن تحقيق الهدف منها.

من ناحيته، أعرب فيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، واستمرار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الهجرة ووزارة الموارد البشرية السعودية، مضيفًا أن المملكة في استراتيجيتها الجديدة للتشغيل والتوظيف تركز على كفاءة العمل وعلى توظيف العمالة المتخصصة الماهرة، مضيفا أن حملة التوعية المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الهجرة، والملحقية العمالية السعودية بمصر، هدفها الأول منع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومن ثم مكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من كافة أشكال الاتجار في البشر.

وتابع الملحق العمالي السعودي بالقاهرة أننا نستهدف التوعية والتثقيف للعمالة المرشحة للعمل عن السياسات والأنظمة المعمول بها في المملكة، مستعرضا فيديوهات حملة التوعية والتي تتضمن كافة التفاصيل التي تحتاجها العمالة المصرية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم والقوانين الحاكمة بالمملكة قبل سفرهم، مما يساهم في تقليل أية مشاكل أو عقبات من الممكن أن تواجههم بالإضافة إلى توعيتهم في حالة تعرضهم لأية مشكلة، وكذلك الإطار الواجب العمل خلالها للوصول إلى الحل، مؤكدًا أن هذه رسالة من المملكة إلى العمالة المصرية بمدى تقديرهم، حيث إنه يتم الاهتمام بهم قبل سفرهم وعقب وصولهم إلى الأراضي السعودية، وتسليط الضوء على الحملة السعودية "وطن بلا مخالف" والتي تستهدف التعريف بعقوبات الاتجار بالبشر وحماية العاملين.

وشهد الاجتماع تسليم السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات بيان بعدد من حالات المصريين العاملين بالسعودية، لفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي، للتدخل وسرعة البت فيها، وذلك في إطار الآلية التي تم تدشينها بين البلدين كأحد نتائج زيارة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة للمملكة ولقاء سيادتها سعادة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، للتواصل المباشر لحل أية مشكلات تواجه الجاليتين، وتشكيل فريق عمل من الوزارتين والسفارتين والمكتب العمالي بالبلدين، لتذليل أي معوقات، مشيدة بنجاح هذه الآلية في إزالة العديد من العقبات التي واجهت العمالة المصرية بالسعودية.