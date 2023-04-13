شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجى للحرارة بداية من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية أجواءً أشبه بالشتوية وانخفاضًا فى الحرارة، وفرص أمطار فى أغلب محافظات شمال البلاد، لافتةً إلى أن اليوم ستتحسن الأحوال الجوية نسبيا، وتبدأ فترات زيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي سقوط الأمطار على المناطق الداخلية وتنحسر فقط في السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وستكون اليوم فرص أمطار خفيفة جدا على فترات متقطعة، ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، كما ستبدأ ارتفاعات تدريجية بداية من غد، الجمعة يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

أضافت منار غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوى: «بالنسبة للمناطق الداخلية من الجمهورية في الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، فإنها لن تشهد أى فرص لسقوط الأمطار، ولكن ستتحسن درجات الحرارة، فقد سجلت العظمى على القاهرة الكبرى أمس 20 درجة مئوية، وستكون ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية نهارا، لن نشعر بها بشكل كبير بسبب نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 و40 كم في الساعة سيساعد بشكل كبير على الإحساس بالأجواء الربيعية والاعتدال الكامل في الأحوال الجوية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مائلة للدفء ربيعية خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلة تماما على السواحل الشمالية، وما بين الدافئة إلى المائلة للحرارة على جنوب البلاد، وذلك خلال فترات النهار، لكن في الليل سنشعر بالبرودة في أغلب محافظات الجمهورية.