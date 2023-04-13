شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 30 طنا من منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25 %، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة أيضا .

وانتجت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى برئاسة اللواء على أشرف عبد المجيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة حيث طرحت ما يقرب من 30 طن منتجات كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين ،و طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 110 جنيه وكعك سادة بسعر 120 جنيه وكعك ملبن بسعر 115 جنيه وكعك مكسرات بسعر 165 جنيه وغريبة سادة بـ 140 جنيه للكيلو، وغريبة لوز بـ 150 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 110 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 150 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 150 جنيها.

كما طرحت علبة كعك العيد " كرتون " وزن 1.5 كيلو بسعر 180 جنيه وعلبة " كرتون " وزن 2 كيلو بسعر 250 جنيه وعلبه "شفاف " وزن 2 كيلو بسعر 255 جنيه وطرح علبة" كرتون " 3 كيلو بسعر 380 جنيه وعلبه 4 كيلو بسعر 505 جنيه وعلبه 5 كيلو بسعر 620 جنيه كما طرح كعك العيد الفاخر بالمكسرات علبة" شفاف " بالمكسرات وزن 1.5 كيلو بسعر 235 جنيه وعلبه" كرتون " 2 كيلو بالمكسرات بسعر 310 جنيه وعلبه 3 كيلو بالمكسرات بسعر 485 جنيه وعلبه " كرتون " 4 كيلو بالمكسرات 625 جنيه وعلبه" كرتون " 5 كيلو بالمكسرات بسعر 800 جنيه .