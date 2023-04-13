شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على خطوط الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اسعار تذاكر قطارات تحيا مصر العاملة على خطوط السكة الحديد، على خط القاهرة أسوان، والمسافات المقطوعة لكل محطة. *(القاهرة-الواسطى) 10 جنيهًا لمسافة 92 كم. *(القاهرة-بني سويف) 12 جنيهًا لمسافة 124 كم. *(القاهرة-مغاغة) 18 جنيهًا لمسافة 180 كم. *(القاهرة-بنى مزار) 24 جنيهًا لمسافة 198 كم. *(القاهرة-المنيا) 28 جنيهًا لمسافة 247 كم. *(القاهرة-ملوي) 28 جنيهًا لمسافة 292 كم. *(القاهرة-ديروط) 28 جنيهًا لمسافة 313 كم. *(القاهرة-القوصية) 30جنيهًا لمسافة 327 كم. *(القاهرة-أسيوط) 32 جنيهًا لمسافة 375 كم. *(القاهرة-أبو تيج) 34 جنيهًا لمسافة 399كم. *(القاهرة-صدفا) 34 جنيهًا لمسافة 409كم. *(القاهرة-طما) 34 جنيهًا لمسافة 418كم. *(القاهرة-طهطا) 36 جنيهًا لمسافة 435 كم. *(القاهرة-المراغة) 36 جنيهًا لمسافة 448 كم. *(القاهرة-سوهاج) 38 جنيهًا لمسافة 467كم. *(القاهرة-جرجا) 40 جنيهًا لمسافة 502 كم. *(القاهرة-نجع حمادي) 42 جنيهًا لمسافة 552كم. *(القاهرة-قنا) 44 جنيهًا لمسافة 609 كم. *(القاهرة-الأقصر) 48 جنيهًا لمسافة 671 كم. *(القاهرة-أسوان ) 56 جنيهًا لمسافة 879 كم. *(القاهرة-الواسطى) 10 جنيهًا لمسافة 92 كم *(القاهرة-بني سويف) 12 جنيهًا لمسافة 124 كم. *(القاهرة-مغاغة) 18 جنيهًا لمسافة 180 كم. *(القاهرة-بنى مزار) 24 جنيهًا لمسافة 198 كم. *(القاهرة-المنيا) 28 جنيهًا لمسافة 247 كم. *(القاهرة-ملوي) 28 جنيهًا لمسافة 292 كم. *(القاهرة-ديروط) 28 جنيهًا لمسافة 313 كم. *(القاهرة-القوصية) 30جنيهًا لمسافة 327 كم. *(القاهرة-أسيوط) 32 جنيهًا لمسافة 375 كم. *(القاهرة-أبو تيج) 34 جنيهًا لمسافة 399كم. *(القاهرة-صدفا) 34 جنيهًا لمسافة 409كم. *(القاهرة-طما) 34 جنيهًا لمسافة 418كم. *(القاهرة-طهطا) 36 جنيهًا لمسافة 435 كم. *(القاهرة-المراغة) 36 جنيهًا لمسافة 448 كم. *(القاهرة-سوهاج) 38 جنيهًا لمسافة 467كم. *(القاهرة-جرجا) 40 جنيهًا لمسافة 502 كم. *(القاهرة-نجع حمادي) 42 جنيهًا لمسافة 552كم. *(القاهرة-قنا) 44 جنيهًا لمسافة 609 كم. *(القاهرة-الأقصر) 48 جنيهًا لمسافة 671 كم. *(القاهرة-أسوان ) 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.