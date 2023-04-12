شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. درجات الحرارة العظمى والصغرى على كافة الأنحاء حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 17 أبريل 2023، لتشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد .

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 17 أبريل 2023، كما يلى:

طقس الخميس 13 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

طقس الجمعة 14 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 17 درجة

- شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 13 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

طقس السبت 15 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

طقس الأحد 16 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

الإثنين 17 أبريل:

- حالة الطقس فى القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 19 درجة

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 15 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة