الخارجية: استمرار مفاوضات سد النهضة 10 سنوات دون نتائج دليل على تعنت إثيوبيا

القاهرة - سامية سيد - استنكر السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكداً أن الشواغل المصرية من تداعيات هذا المشروع على أمن مصر المائي حقيقية وتستند إلى دراسات علمية موثقة.

جاءت تصريحات نائب وزير الخارجية تعقيباً على تصريحات وزير الدولة الإثيوبي، مؤكدا أن استمرار المفاوضات لعشر سنوات دون نتائج دليل التعنت الاثيوبي.

وأكد أن الادعاء الإثيوبي المستمر بتسييس مصر لقضية سد النهضة، هي محاولة للتنصل من المسئولية القانونية، وعدم اكتراث بمبادئ القانون الدولى وحسن الجوار.