شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد: سعدت بلقاء أخى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على حسابه الرسمى على تويتر "إننى سعدت بلقاء أخى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القاهرة".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد "بحثنا تعزيز العلاقتنا الأخوية الراسخة، ورؤيتنا نحو تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".



تغريدة الشيخ محمد بن زايد



لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد



الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يستعرضان حرس الشرف



الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد