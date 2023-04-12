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حافز إضافى لتوريد القمح وسعر الإردب يصل إلى 1500 جنيه.. غدا باليوم السابع

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " مجلس الوزراء يقرر فى اجتماعه الأسبوعى: حافز إضافى لتوريد القمح وسعر الإردب يصل إلى 1500 جنيه.. «مدبولى» يوجه بسرعة استلام الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لوحداتهم المخصصة لهم فى مدينة بدر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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