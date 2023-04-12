شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بالمقر الجديد لوزارة الرى فى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باشر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري العمل من مكتبه فى العاصمة الادارية الجديدة ، حيث يتم الإستعداد على قدم وساق لعملية النقل النهائى لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

قال سويلم أن المبانى الحكومية بالعاصمة الادارية تواكب العصر وتوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج ، بإمكانيات أكثر تطوراً تلبى متطلبات التحول الرقمي ، حيث تتمتع المبانى بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر .

وأشار إلى أهمية هذا الإنتقال فى تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمى فى منظومة العمل الإدارى ، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملين بالوزارة فى هذا المجال .

وقام سويلم بجولة تفقدية بالمبنى يرافقه عدد من قيادات الوزارة ، حيث وجه بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات المنظمة للعمل داخل مبنى الوزارة الجديد .

وعقد سويلم إجتماعاً بحضور المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة و مسئولى ملف الانتقال للعاصمة للإطمئان على الترتيبات النهائية لإنتقال العاملين للعاصمة ، حيث تم إستعراض المجهودات والاجراءات التى قامت بها أجهزة الوزارة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكافة الإحتياجات اللوجيستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها ، والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة ، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة فى مجالات مختلفة ، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة للتحول الرقمى ، وعمل أرشفة لما يقرب من 6 ملايين وثيقة ، ورقمنة 232 إدارة مختلفة .

و وجه سويلم بأن تبدأ كل جهات الوزارة فى الانتقال لمبنى الوزارة الجديد ، وقيام الأطقم المختصة بالوزارة بالبدء فى تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبنى.