سحر وجمال.. دبلوماسيو سفارة كندا بالقاهرة يوزعون تمرا وعصيرا وقت الإفطار.. صور

وكتبت السفارة على الصور " الدبلوماسيون مليئون بالطاقة والحماس والحيوية ! تأثرنا بجمال موائد الإفطار في الشوارع في مصر وأخذنا زمام المبادرة للقيام بذلك خارج مقر السفارة في القاهرة."

القاهرة - سامية سيد - نشرت السفارة الكندية بالقاهرة على حسابها على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي صور تظهر مشاركة الدبلوماسيين فى السفارة فى توزيع التمر والعصير والمياه على المارة وقت الإفطار بالمغرب، وذلك أمام مقر السفارة بالقاهرة.

محمد يوسف

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