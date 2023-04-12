شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة: "قمر رمضان" فى التربيع الأخير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشرق القمر فى طور التربيع الأخير لشهر رمضان المبارك بعد منتصف الليل اليوم بسماء الوطن العربى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن فترة التربيع الأخير تتمثل فى ظهور نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت، مشيراً إلى أن الوقت مثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب النهارى والجانب الليلى على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال مما يعطى منظراً ثلاثى الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكى.

وأشار إلى أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا فى السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس يوم الخميس 13 أبريل وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب قبل الظهر حسب التوقيت المحلى.

وأضاف أبو زاهرة "بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 12:11 ظهراً بتوقيت مكة المكرمه صباحاً ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض".

يُشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في طور هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شوال.