شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إقامة صلاة العيد فى جميع المساجد المقام بها الجمعة والساحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف بأن صلاة العيد سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة.

وتابع: "أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد".

وفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون آخر أيام شهر رمضان يوم الخميس 20 أبريل 2023 الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً ستكون يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة.