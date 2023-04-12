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وزير الخارجية السورى يصل السعودية فى الزيارة الأولى منذ 11 عاما

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القاهرة - سامية سيد - استقبل نائب وزير الخارجية السعودى وليد بن عبدالكريم الخريجى، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز فى محافظة جدة، فى زيارة هى الأولى منذ 11 عاما بحسب وكالة الأنباء السعودية.


ورحب نائب وزير الخارجية، بالمقداد الذى يزور المملكة العربية السعودية فى إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسى للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة فى سوريا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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