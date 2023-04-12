شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: عملة نادرة وحضرة العمدة من المسلسلات الهادفة بدراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن أى عمل فنى لابد أن يهدف إلى رفع الوعى بقضايا المجتمع الذى نعيش فيه، وتسليط الضوء على النماذج البارزة والناجحة.
وأضافت رئيسة المجلس ، أن صناع الدراما عليهم مسئولية مجتمعية أمام المجتمع، ويقع على عاتق جميع القائمين على الأعمال الفنية من مؤلفين ومخرجين وممثلين ومنتجين المسئولية الكاملة تجاه حماية أفراد المجتمع مما يعرض على الشاشات، من خلال اختيار الأدوار والموضوعات الهادفة وليست الرابحة فقط.
وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة قائلة: نحن نرفض أي دراما مهينة أو مسيئة أو تضر المجتمع".
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة ، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.