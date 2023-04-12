شكرا لقرائتكم خبر عن معرض وزارة "التضامن "ديارنا عربية "يستمر فى استقبال الزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على مد معرض "ديارنا عربية " المنتجات،حيث ينظم لأول مرة بمصر بمشاركة 7 دول عربية، ويقام المعرض على مساحة 3000 متر مربع، ويفتح أبوابه للجمهور والدخول مجانا من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء، حيث يتضمن المعرض منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة العربية، والتي تحظي بقبول عالي لدى المجتمع المصري وهو ما تم لمسه خلال معرض " بيت العرب".

ويستقبل المعرض الزوار يوميا طوال شهر رمضان حتي الساعة 3 فجرا خلال أيام شهر رمضان الكريم ويستمر حتى يوم 20 أبريل الجاري ، كما أنه يركز علي العبايات العربية بنوعيها "حريمي ، رجالي"، التي تتنوع بين الحداثة والتراث، وكذا أكسسوارات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق.