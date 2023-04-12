شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج في المطار يستعرض كل ما يخص الخدمة المميزة بمطار القاهرة " أهلا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعرض برنامج في المطار المذاع علي تليفزيون الخليج 365 في حلقة اليوم، كل ما يخص خدمة "أهلاً "المميزة أو خدمة راحة الركاب الذي يوفرها مطار القاهرة الدولى لتسهيل وإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب الراغبين فى هذه الخدمة، من خلال فريق عمل مدرب وعلى درجة عالية من الكفاءة، لخدمة المصريين والأشقاء العرب ومختلف الجنسيات مقابل رسوم مالية.

برنامج "في المطار" فكرة وتقديم أحمد مصطفى، إعداد رحاب نبيل، تصوير حسام عاطف، ومحمود فخري، ومحمد نبيل، وصوت إسلام سمير، جرافيك شيريهان نجدي، مونتاج نانيس هيكل وهاجر السبيري، منتج فني وإخراج شادي ابو

الحسن، إشراف عام علا الشافعي.