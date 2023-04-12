شكرا لقرائتكم خبر عن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل 28 سفينة حاويات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة، أن عملية تفريغ الحاويات من السفينة لرصيف المحطة تم من خلال طاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل والصيانة وطاقم العمل الخاص بتجهيز أوناش الساحة لتفريغ الحاويات باستخدام اوناش الرصيف الجديدة، ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، وكذلك عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية.
ويأتي استقبال السفينة Ever logic، على رصيف المحطة نتيجة للاجتماع السابق مع الخط الملاحى ( EVERGREEN ) يوم 13 مارس بمقر المجموعة المصرية للمحطات بميناء الأسكندرية والذى تم التجهيز له ضمن الخطة التسويقية للمحطة، وتم توقيع اتفاقية التعريفة مع Evergreen لبدء استقبال السفن التابعة له على رصيف محطة تحيا مصر.
وأشارت "النقل" إلى أنه بالتعاون المثمر مع الخط الملاحي (Evergreen) سيساهم ذلك في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زياده معدلات الإيرادات، الاستغلال الأمثل لرصيف المحطة والمعدات ذو الكفاءة العالية مما يساهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة.