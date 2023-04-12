شكرا لقرائتكم خبر عن محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل 28 سفينة حاويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية، استقبلت 28 سفينة حتى الآن منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي، كان آخرها استقبال المحطة منذ عدة أيام قليلة السفينة Ever Logic، التابعة للخط الملاحي Evergreen وذلك على رصيف المحطة الشمالى والتي تبحر تحت علم (تايوان) والمحملة بعدد (1201) حاوية.

وأوضحت الوزارة، أن عملية تفريغ الحاويات من السفينة لرصيف المحطة تم من خلال طاقم عمل المحطة بكل من إدارتي التشغيل والصيانة وطاقم العمل الخاص بتجهيز أوناش الساحة لتفريغ الحاويات باستخدام اوناش الرصيف الجديدة، ثم نقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول، وكذلك عمليه تفريغ الحاويات بأوناش الساحة من المقطورات الى أماكن التخزين باستخدام اوناش الساحة الكهربائية.

وأوضحت وزارة النقل أن كافة هذه العمليات تتم تحت إشراف وتنفيذ أطقم محطة تحيا مصر الجديد، الذى تم تعيينه وفقا لأعلى معايير الأختيار وتدريبه على أعلى مستوى، لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وتحقيق أفضل المعدلات العالمية في الأداء.

ويأتي استقبال السفينة Ever logic، على رصيف المحطة نتيجة للاجتماع السابق مع الخط الملاحى ( EVERGREEN ) يوم 13 مارس بمقر المجموعة المصرية للمحطات بميناء الأسكندرية والذى تم التجهيز له ضمن الخطة التسويقية للمحطة، وتم توقيع اتفاقية التعريفة مع Evergreen لبدء استقبال السفن التابعة له على رصيف محطة تحيا مصر.

وأشارت "النقل" إلى أنه بالتعاون المثمر مع الخط الملاحي (Evergreen) سيساهم ذلك في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات وبالتالي زياده معدلات الإيرادات، الاستغلال الأمثل لرصيف المحطة والمعدات ذو الكفاءة العالية مما يساهم فى جذب المزيد من الخطوط الملاحية العملاقة.