شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسليط الضوء على الهجرة غير الشرعية بـ"حضرة العمدة".. تعرف على مبادرة مراكب النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل حضرة العمدة، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحد من المسلسلات الاجتماعية الهامة التى لاقت إشادات واسعة خلال عرضه فى دراما رمضان 2023.

من أهم القضايا التى سلط الضوء عليها المسلسل، قضية الهجرة غير الشرعية، حيث سلط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية، وأهمية التوعية للشباب من خلال العديد من الرسائل الهامة.

وبعد تسليط الضوء على الهجرة غير الشرعية، ما هى مبادرة "مراكب النجاة" لوزارة الهجرة لمواجهة كابوس الهجرة غير الشرعية ؟ وما أهدافها ؟ .

- مبادرة "مراكب النجاة" هى مبادرة رئاسية جاءت ضمن توصيات منتدى شباب العالم الذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 ديسمبر الى 17 ديسمبر 2019 .

- التوصيات تضمنت تكليف رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

- المبادرة يتم تنفيذها من خلال توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجا عن طريق برامج وحملات التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة تنفيذية موضوعة.

- تشمل المبادرة 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية

- ضمن أهدافها توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والقيام بشكل دوري بتنفيذ الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في تلك المحافظات .

- تم التنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط لإدراج مراكب النجاة كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بالأهداف الأممية للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وتم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية.

- تم توقيع بروتكول مع مؤسسة حياة كريمة والتي تساهم بشكل مؤسسي مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، من خلال برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بينها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بما يعكس حرص الدولة على توفير الأيدي العاملة المدربة ذات الإنتاجية العالية بالأجور المناسبة للإرتقاء بجودة الإنتاج والإنضباط في العمل واستعداد العامل لتقبل التكنولوجيا الحديثة

- تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية و بالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي وتعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول اخرى، ولصقل مهارات الشباب في مجالات صناعية وحرفية متنوعة بهدف دعم الصناعة بالأيادي العاملة الماهرة وتوفير فرص عمل للشباب للنهوض بالاقتصاد المصري بما يوفر مستوى اقتصادي آمن ومستدام للشباب وهي حلول مقدرة لتوفير سبل الهجرة الآمنة.

- تتعاون المبادرة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال الاتفاق والتنسيق مع الجهاز لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز كبديل عن الهجرة غير الشرعية.

- تقديم التسهيلات لإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة"مراكب النجاة" بـ 14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلاً عن الاهتمام بالبنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وكذلك مشروعات محو الأمية. بقيمة مليار ونصف المليار .

- تتعاون المبادرة مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ حملات "طرق الأبواب" بالقرى التابعة للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلي تدريب الكوادر النسائية لتقوم بدورها في التثقيف، ونشر التوعية بمخاطر الظاهرة.

ويجسد دور البطولة فى مسلسل "حضرة العمدة" الفنانة روبى ويعرض خلال شهر رمضان، من تأليف الكاتب الكبير ابراهيم عيسى وإخراج عادل لبيب وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.