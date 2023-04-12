شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: نظمنا 780 ندوة توعوية لتنظيم معدلات النمو السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف القضية السكانية للارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، للعمل على ضبط معدل النمو السكانى بما يحقق التوازن مع معدلات النمو الاقتصادى ومسار التنمية التى تشهدها كافة ربوع مصر لتنفيذ رؤية الدولة نحو استراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة للاطلاع على أبرز الجهود والإنجازات عن أعمال المجلس الإقليمي للمجلس القومي للسكان ومديرية الشئون الصحية والإنجازات التى تحققت على أرض الواقع بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وخطة العمل القادمة بما يهدف إلى الحد من معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية بمحافظة الجيزة.

واطلع اللواء أحمد راشد خلال اللقاء على مؤشرات المجلس القومي للسكان بالجيزة ووحدة سكان الجيزة بالتعاون مع شركاء التنمية الممثلين في المجلس القومي للمرأة والسكان والمديريات الخدمية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والتي منها إطلاق عدد من المبادرات الهادفة للعمل على معالجة المشكلات والظواهر التي يواجهها المجتمع والتي منها "زواج القاصرات - ختان الاناث - التسرب من التعليم - ارتفاع معدلات المواليد".

وأوضح محافظ الجيزة أن المبادرات التي أطلقتها وحدة السكان بالتعاون مع الأجهزة المعنية شملت "مبادرة خلفتك مسئوليتك - أحسبيها صح" بمركزي الصف وأطفيح كمرحلة أولى إلى جانب أنه تم تعميم المبادرة بجميع المراكز والمدن والقرى التابعة لها، وذلك لتوعية الأهالي من مخاطر تلك الظاهرة والأثار المترتبة عليها من خلال عقد حوالى 400 ندوة توعوية استفاد منها حوالى 18 الف و500 مواطن.

وأضاف اللواء أحمد راشد أنه تفعيلا للمبادرات المجتمعية الهادفة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين أطلقت محافظة الجيزة مبادرة "الجواز مش جهاز.. غسالة واحدة كفاية" بهدف مواجهة بعض الظواهر السلبية والموروثات المجتمعية والتي منها "تحمل الأهالي أكبر من طاقتهم المادية نظير شراء التجهيزات اللازمه للزواج لابناءهم وبناتهم ومواجهة ظاهرة الغارمات وجواز القاصرات وذلك من خلال عقد حوالي 280 ندوة توعوية، استفاد من خلالها حوالي 17 ألف مواطن حيث أطلقت بعدها عددا من القرى قائمة منقولات موحدة.

وشملت المبادرات أطلاق مبادرة "صحتنا في بيتنا.. شارك في حمايتها" والتي استهدفت طلبة المدارس للتوعية بالأساليب الصحية والتي ضمت حوالي 100 ندوة توعوية، استفاد منها 5 آلاف طالب وطالبة إلى جانب زراعة 8 الاف شجرة، ضمن المشروعات القومية لزراعة 100 مليون شجرة.

في نهاية اللقاء أثنى اللواء أحمد راشد، على الجهود المبذولة من الجهات الشريكة بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الصحية والدينية التوعوية خاصة بالمناطق النائية للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية والعمل علي خفض معدلات الفقر والأمية ورفع مستوي التعليم والصحة والحد من البطالة لتنفيذ رؤية الدولة نحو إستراتيجية السكان وأهداف التنمية المستدامة 2030.

تصريحات المحافظ جاءت بحضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة سكان الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومديري المديريات الخدمية ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ومدير إدارة الوعظ ورؤساء أجهزة تنمية المشروعات الصغيرة ورعاية وتشغيل الشباب بالجيزة ومدراء المجلس القومي للمرأة والسكان بالجيزة ومدير وحدة السكان بالمحافظة ورئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالجيزة ومسئول الرائدات الريفيات عدد من ممثلي وحدات السكان بالأحياء والمراكز والمدن.