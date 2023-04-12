شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: إنتاج المتحدة لمسلسلات الـ 15 حلقة يواكب الاتجاه العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى عزت الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن اتجاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإنتاج المسلسلات القصيرة ذات الـ 15 حلقة خلال شهر رمضان، أمر ايجابى ويواكب اتجاه الدراما على مستوى العالم ودراما المنصات، وتمكنت من جذب الجمهور لانتظار ما سيحدث فى المسلسل الذى يتابعه خاصة لقصر مدة إذاعة المسلسل، وحققت جذب للمشاهد والتشوق للمتابعة.

وأضافت الدكتورة أمانى عزت فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن دراما مسلسلات الـ 15 حلقة تميزت بالبعد عن الحشو والتطويل فى الأحداث وغيرت من تكنيك الكتابة وجعلت السرد التصاعدى مهم وصولا لذروة الأحداث ثم النزول مرة أخرى لكشف الحقائق أمام المشاهد والجمهور لتفهم الحلول ، مشيدة باتجاه الشركة المتحدة بإنتاج المسلسلات الـ 10 و 15 حلقة والبعد عن الدراما الطويلة الـ30 حلقة وهذا غير أسلوب الكتابة واصبح تشويقى أكثر.

وأشادت أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، بوجود بعض الممثلين القدامى أساتذة التمثيل وظهورهم مرة أخرى يمنح ثقل عند ظهورها على الشاشة فى مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.