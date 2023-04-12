شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث استكمال إنتاج اللقاح المصرى "Egyvax" المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر
فى بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون بين المراكز البحثية المصرية فى وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والزراعة مع الشركة المقرر لها إنتاج اللقاح، والذى يعُد مثالًا للتعاون بين الجهات البحثية والقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان الخُطوات القادمة؛ لاستكمال إنتاج اللقاح بمرحلتيه الثانية والثالثة.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والمساعدة لإنتاج لقاح يوازى المنتجات العالمية، والخروج بمنتج وطنى يُسهم فى القضاء على فيروس كورونا.
من جانبه، أكد الدكتور حسام فهمى، على أهمية هذا اللقاء فى بحث بعض الموضوعات المهمة لمواجهة أى تحديات تواجه إنتاج اللقاح.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومركز البحوث الزراعية، وشركة الأدوية؛ لاستكمال الدراسات لإنتاج اللقاح المصري الجديد "Egyvax" المُضاد لفيروس كورونا المستجد، وكذلك إجراء الأبحاث اللازمة للتأكد من أمان وفاعلية اللقاح.