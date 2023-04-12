شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة تشيد بإنتاج المتحدة للدراما التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هبة السمرى، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت وجبة دسمة ومشبعة من الدراما فى مسلسلات رمضان، و بها قدر كبير من التنوع بين التاريخى والكوميدى والشعبى والاجتماعى، موضحة أنه من أبرز ملامح دراما المتحدة هذا العام عودة الدراما التاريخية التى طالما نادينا بضرورة عودتها ولأول مرة نشاهد عمل كبير وضخم تاريخى مثل مسلسلات " سرة الباتع ورسالة الإمام".

وأضافت الدكتورة هبة السمرى فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن المتحدة قدمت الدراما الوطنية هذا العام مثل مسلسل الكتيبة 101 والذى يأتى استكمالا للدراما الوطنية بعد سلسلة الاختيار، وهو عمل كبير وطنى ورائع يغرس الانتماء فى شباب الجمهورية الجديدة ويعزز من قيم الولاء والوطنية لديهم من خلال الإطلاع على دور وتضحيات رجال القوات المسلحة للتصدى للإرهاب خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إلى أن الشركة المتحدة قدمت أيضا دراما الكوميديا أيضا التى كان لها نصيب فى دراما المتحدة بمسلسلات رمضان إذ قدمت دراما كوميديا راقية مثل "الكبير أوى" بها اعتدال ولا تضم إسفاف فى قالب درامى بعيدا عن الابتزال والعنف المفرط.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.