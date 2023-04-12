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شكرا لقرائتكم خبر عن "E-Rally "جامعة حلوان يحصد جوائز تحدى المركبات بالإمارات ويتأهل للنهائيات بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
• المركز الأول في الـ Design Presentation
• جائزة Preservation award
• المركز الثالث overall علي مستوى الشرق الأوسط
وبذلك تأهل الفريق للمرحلة القادمة من المسابقة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وهنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب بهذا الفوز، مؤكداً أن هذه المشاركات تكسب الطلاب خبرات ومهارات عالية تؤهلهم للمنافسة بقوة، مضيفاً أن أحد أهداف الجامعة الاستراتيجية هى التصنيع وإنتاج سيارات بهذه الموصفات وهو شئ مشرف للغاية.
فيما أكد الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية أن هذه ليست المشاركة الأولى لطلاب الجامعة فى هذه النوعية من المسابقات فجامعة حلوان تعد طالب موهوب فريد من نوعه ذو قدرات عالية، متمنياً التوفيق للطلاب فى المراحل القادمة.
تحدي المركبات الكهربائية العالمي
تحدي المركبات الكهربائية العالمي
طلاب جامعه حلوان