شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ تدريب المعلمين المتخلفين عن برنامج التأهيل التربوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية، مواعيد تدريبات المعلمين الذين تخلفوا عن تدريبات تدريبات البرنامج التأهيلي التربوى، حيث حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة 13 أبريل الجارى تدريب المعلمين المتخلفين عن حضور تدريب التأهيل التربوي للمعلمين الجدد خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 13 إبريل وحتي يوم الأربعاء 19 إبريل 2023، إضافة إلى محافظة القاهرة.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى علي أن هذه المسابقة تعتبر تلبية لاحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، انتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألفًا.

وأضاف الوزير أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، حيث سيتم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

وأشار الوزير، إلى أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.