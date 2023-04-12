شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة والان مع تفاصيل الخبر
ويتوقع اعتبارا من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء الأربعاء على مناطق متفرقة فترات متقطعة ، وأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى اعتبار من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء حتى نهايته تكون متوسطة وتغزر أحيانا ، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر تكون متوسطة ورعدية قد تغزر أحيانا، و أمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة .