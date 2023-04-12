شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توفر لحوم بلدى بـ 190 جنيهًا فى معرض السلع الغذائية بحديقة الأورمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للمتابعة ان جميع السلع الغذائية الاساسية متوفرة فى منافذ الوزارة والمعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا الى المواطنين دون وسطاء .

وتوفر وزارة الزراعة اللحوم البلدى بسعر 190 جنيهًا إلى جانب توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض ، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة وعددها 243 منفذ ثابت بمختلف المحافظات و30 متحرك تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالى لضمان توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة إنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح، ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.