شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 8 ملايين مواطن.. "الصحة" تكشف جهود برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود برنامج مكافحة الفيروسات الكبدية خلال الفترة من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر الماضى والتى تمثلت فى :-

-تم تطعيم 8 ملايين و427 ألفًا و624 مواطن من خلال 271 مركزا صحيًا

-تم تطعيم 2 مليون و42 ألف و535 طفلًا حديثي الولادة. (الجرعة الصفرية خلال أول 24 ساعة من الميلاد

-تم تطعيم 2 مليون و42 ألف و535 طفلًا إلى جانب تطعيم 6 ملايين و216 ألف و282 طفل خلال التطعيمات الروتينية في أول 6 أشهر من عمر الطفل

- تم تطعيم 68 ألف و 946 من الفرق الطبية العاملة بمستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى تطعيم 48 ألف و317 مريض غسيل كلوي

-تم تطعيم 4444 من المخالطين للحالات الإيجابية من حاملي الفيروس وتقديم التطعيمات لـ 47 ألفًا و700 من الفئات المستهدفة

- تم تحصين 1136 طفلًا من الأطفال حديثي الولادة لأمهات حاملات للفيروس باستخدام مصل «الأميونوجلوبيولين» والذي يلعب دورًا أساسيًا في تقوية وحماية جهاز المناعة للأطفال الخط.