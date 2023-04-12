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79% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس، ايد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس.

وأيد 79% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس، بينما عارض 21% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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