شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من القراء يطالبون بزيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس، ايد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس.

وأيد 79% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس، بينما عارض 21% من القراء مطالب زيادة مخصصات دعم تعليم "قادرون باختلاف" في المدارس.