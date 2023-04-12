شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة القاهرة": بدء إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم تباعًا لطلاب الكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏أكد الدكتور سامح عبد السلام عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة أن الكلية تواصل تصحيح ورصد النتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميد تيرم وذلك تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب عبر موقع الكلية الإلكتروني واتاحتها بشكل سريع على مدار الأيام القليلة المقبلة.

‏وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن بعض أقسام الكلية بدأت في إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم ، وسيتم إعلان النتيجة تباعا بشكل سريع فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد من جانب أعضاء هيئة التدريس وإعلانها أمام الطلاب مع منح الطلاب فرصة التقدم بطلب الى استاذ المادة حالة التشكك من النتيجة الحاصل عليها.