شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمر هاشم يعود إلى رحاب محاضرات العلم فى الجامع الأزهر ويلقى درس التراويح والان مع تفاصيل الخبر
وبيَّن عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أنَّ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك قد خصها النبي الكريم ﷺ بالعبادة والاجتهاد والتضرع والتقرب إلى الله -عز وجل-، وكان سيد المرسلين أجود ما يكون في رمضان، داعيا جموع المسلمين إلى الإكثار من الأعمال الصالحة وتلاوة القرآن الكريم، لنيل الأجر العظيم.
ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميا للطلاب الوافدين).