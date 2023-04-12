شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: خطة موسعة ومنع الإجازات لاستقبال شم النسيم وموسم الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، حول الاستعدادات الخاصة لاستقبال شم النسيم وموسم الأعياد وقال: إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات والتنسيق مع الجهات المعنية.

أضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن الجميع يقف على قدم وساق ومنع إعطاء الإجازات لاستقرار توافر السلع الغذائية بالأسعار والكميات المناسبة، وسيتم توفير السلع حتى بعد عيد الفطر المبارك.

وأكد خالد قاسم، أنه يتم شن حملات رقابية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة للسيطرة على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من تطبيق العروض التى تقدم للمواطن بالفعل وسلامة الغذاء وصلاحية الإستهلاك الآدمى، والتأكد من إتباع الإجراءات المهمة واستعداد الحدائق والمتنزهات والشواطئ.