شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الرتش والمخلفات بقطع الأراضى الفضاء فى حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وهيئة النظافة، اليوم الثلاثاء، حملات لرفع المخلفات والرتش بقطع الأراضي الفضاء بالعنوان 74 ك و 38 ع في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من قطع الأراضي الفضاء وتحسين منظومة النظافة بقطاعات حدائق الأهرام.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بدعم منظومة النظافة داخل القطاع بمعدات و100 عامل نظافة إضافي للعمل فى الفترات الصباحية والمسائية فى أعمال الكنس والتجريد ورفع المخلفات، مشدداً على ضرورة التعاقد مع شركة نظافة مختصة للقيام بأعمال الجمع المنزلى للمخلفات مع التأكيد على المحال التجارية داخل القطاع بوضع صناديق قمامة أمام المحال، وذلك فى إطار جهود تحسين منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع.